Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο Χέιζ-Ντέιβις αστόχησε σε τρίποντο και χειροκροτήθηκε!
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Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αστόχησε σε προσπάθεια τριών πόντων στο Game 2 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ωστόσο χειροκροτήθηκε από τον κόσμο των «πρασίνων».
Κατά τη διάρκεια του Game 2 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αστόχησε σε τρίποντο, ωστόσο χειροκροτήθηκε από τους οπαδούς των «πρασίνων».
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ του «τριφυλλιού» παρότι δεν κατάφερε να σκοράρει, πήρε την εμψύχωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού.
Δείτε το βίντεο:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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