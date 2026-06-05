Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αστόχησε σε προσπάθεια τριών πόντων στο Game 2 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ωστόσο χειροκροτήθηκε από τον κόσμο των «πρασίνων».

Κατά τη διάρκεια του Game 2 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αστόχησε σε τρίποντο, ωστόσο χειροκροτήθηκε από τους οπαδούς των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ του «τριφυλλιού» παρότι δεν κατάφερε να σκοράρει, πήρε την εμψύχωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού.