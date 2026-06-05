Ο Ταϊρί Άπλμπι θα παραμείνει στη Μύκονο και τη νέα αγωνιστική περίοδο, έπειτα από εισήγηση του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Με τον Ταϊρί Άπλμπι θα πορευτεί στη θέση του οργανωτή και τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Stoiximan GBL η Μύκονος, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta!

Ο 28χρονος πόιντ γκαρντ έκανε εξαιρετική σεζόν με τους Μυκονιάτης στην παρθενική παρουσία τους στο πρωτάθλημα και ο Βαγγέλης Ζιάγκος εισηγήθηκε από την πρώτη στιγμή την παραμονή του και την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η διοίκηση εκτιμώντας την αγωνιστική του παρουσία και λαμβάνοντας γνώση την άποψη του προπονητή κινήθηκαν αστραπιαία και ανανέωσαν το συμβόλαιο μαζί του, καθώς ήδη είχαν υπάρξει άλλες ομάδες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του από τη Stoiximan GBL.

Ο Ταϊρί Άπλμπι ολοκλήρωσε τη σεζόν με 13.6 πόντους μέσο όρο, 3.3 ριμπάουντ, 5.7 ασίστ και 1.5 κλεψίματα ανά αγώνα σε 29:58 λεπτά συμμετοχής.

Με την παραμονή του Ντέβιν Κάναντι και την ανανέωση του συμβολαίου του Ταϊρί Άπλμπι η Μύκονος διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την περιφερειακή της γραμμή σχεδόν ανέπαφη, καθώς υπάρχει και η περίπτωση του Κέντρικ Ρέι.

