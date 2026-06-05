Πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού έχει τοποθετηθεί προστατευτικό plexiglass για το Game 2 με τον Παναθηναϊκό.

Όλα είναι έτοιμα για τον δεύτερο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (21:00) με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει το προβάδισμα από τη νίκη στο Game 1.

Όπως συνέβη αντίστοιχα και στο ΣΕΦ έτσι και στο T-Center έχει τοποθετηθεί προστατευτικό plexiglass πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, ενώ παράλληλα έχουν κλείσει οι 4 πρώτες σειρές των θεατών σε εκείνο το σημείο.