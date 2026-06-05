Ο οπαδισμός που στριφογυρίζει μέσα στο Κύπελλο του Πυθαγόρα

Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ, παρατηρεί ότι η τοξικότητα περιμένει στη γωνία να αλλάξει χρώμα και πως το μόνο που μας νοιάζει είναι η δικαιοσύνη μας περάσει τη γραμμή, μέχρι να αρχίσει να μπάζει νερά!

Θα ξεκινήσω με τα λόγια του Ιωάννη Παπαπέτρου στο Gazz Floor της Πέμπτης, με αφορμή τη φάση του Ναν με τον Φουρνιέ, που προκάλεσε τοξικότητα και κριτική με εκτός του μέτρου σχόλια.

«Σ' ένα πάνελ που συμμετέχουν αρκετά άτομα, θεωρώ ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία, ο κάθε άνθρωπος οφείλει να κρίνεται για τα λόγια του και τις τοποθετήσεις που κάνει. Και είναι πολύ θεμιτό και σεβαστό και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνει κι ο κόσμος ότι η συνύπαρξη διαφορετικών φωνών και ανταλλαγή επιχειρημάτων κι η ελευθερία έκφρασης σ' ένα πάνελ, είναι το απόλυτα λογικό σενάριο για μια εκπομπή. Τώρα, να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε εδώ για να καθόμαστε να τσακώνεται ο Ιωάννης με τον Αντώνη, η Χριστίνα με τον Ιωάννη κι η Ευτυχία με τον Παπαδογιάννη και πάει λέγοντας για τις απόψεις μας. Ο καθένας καταθέτει τα επιχειρήματά του, τις απόψεις του κι ο κόσμος πιστεύει ό,τι θέλει. Νομίζω ότι αυτή η αντιμετώπιση είναι βαθιά προβληματική. Παράγει τοξικότητα, παράγει μια συνεχόμενη αντιπαράθεση, ένα συνεχόμενο πρόβλημα.

Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και κρίνεται - γιατί όλοι μας έχουμε ένα δημόσιο βήμα - γι΄ αυτό που λέει. Εγώ από την πλευρά μου συνεχίζω να εκφράζομαι δημόσια με το όνομά μου, γιατί πολλοί κρύβονται πίσω από ανώνυμους λογαριασμούς. Συμβαίνει μια ολόκληρη προπαγάνδα., Τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε, οκ... Και προφανώς αναλαμβάνω ευθύνη για όσα λέω εγώ ο ίδιος όπως κι όλοι μας, έτσι; Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να συζητάμε. Προσπαθούμε να κάνουμε μια πιο μπασκετική προσέγγιση όσο πιο πολύ μπορούμε σαν εκπομπή νομίζω και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας υποστηρίζει, που μας βλέπει και είναι μαζί μας και προσπαθεί να υποστηρίζει φυσικά την ομάδα του αλλά να μαθαίνει και περισσότερα για το άθλημα του μπάσκετ, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσω τις εκπομπής. Τώρα όλα στ' άλλα δεν θέλω να παραμείνω. Προφανώς καμιά φορά θα αναφερθούμε στη διαιτησία όταν γίνονται λάθη από το μάτι το οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα, δηλαδή από το τηλεοπτικό μάτι βλέποντας ένα ριπλέι τρεις, τέσσερις ή και πέντα φορές.

Αλλά εδώ δεν είμαστε ούτε για να ασκήσουμε κριτική σε κάποια ομοσπονδία, σε κάποιον συγκεκριμένο διαιτητή ή το οτιδήποτε. Αυτό που βλέπουμε θα το σχολιάσουμε κι αυτό είναι αυτό που θέλω να πω όσον αφορά αυτά τα πράγματα για να τελειώνει αυτό που έχει ξεκινήσει και να μην κάνουμε όλο τα ίδια. Γίνονται πολλές εκπομπές, ο καθένας έχει την ελευθερία να δει ό,τι θέλει και να υποστηρίξει ό,τι θέλει και να θέλει να πει ό,τι θέλει. Ο κόσμος είναι ελεύθερος να διαφωνήσει. Τώρα όλο το περαιτέρω κι η τοξικότητα, εντάξει παιδιά, είναι κουραστική πραγματικά».

Ενας πρώην αθλητής, μα πάνω απ' όλα τρομερός τύπος που έχω τη χαρά να γνωρίζω καλά πλέον, λέει κάποια πράγματα νορμάλ. Λόγια που θα έπρεπε να είναι δεδομένα κι αυτονόητα. Και το πρώτο σχόλιο στο post του λογαριασμού του Instagram είναι: «Την προπαγάνδα και την τοξικότητα εσείς την δημιουργείτε πρώτοι... Αντε γα....ε αρδάκια & τάνας γιοι...».

Στο μυαλό του «φίλου» μας εδώ είναι δεδομένο ότι η τοξικότητα προκαλείται από τους «αλήτες, ρουφιάνους, δημοσιογράφους». Οκ. Αλλά, ρε μεγάλε, εδώ δεν μιλάει κάποιος «ΑΡΔ», αλλά ένας αθλητής που έχει ευρωπαϊκό, που έχει φορέσει τη φανέλα των δύο «αιωνίων», της Εθνικής και που αν μη τι άλλο όλο αυτό το διάστημα που έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρακολουθούμε το πώς σκέφτεται μέσα από την παρουσία του στο Gazz Floor το ΜΟΝΟ που δεν θα καταλάβουμε είναι ότι τρέφει την τοξικότητα.

Τυχαία, σήμερα το πρωί, έπεσε το μάτι μου σ' ένα reel που έδειχνε πώς φτιάχνεται το Κύπελλο του Πυθαγόρα ή αλλιώς τη «Δίκαιη Κούπα». Ο Πυθαγόρας, μέσω αυτού του σκεύους, ήθελε να διδάξει στους μαθητές του την εγκράτεια και την τήρηση του μέτρου. Αν παρατηρήσετε, στην εν λόγω κούπα υπάρχει μια γραμμή που παρά την τρύπα που υπάρχει στον πάτο, δεν πέφτει το υγρό αν δεν ξεπεραστεί η γραμμή.

Αυτό που παρατηρώ μέσα από τα σχόλια στην εκπομπή μας, στο site του Gazzetta αλλά και στα social γενικότερα, είναι ότι δεν μάθαμε ποτέ, μα ποτέ το πόσο ωραία είναι να σεβόμαστε τον άλλον. Να ακούμε τον άλλον. Να μαλώνουμε με επιχειρήματα με τον άλλον. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να επικρατήσει ότι την «έχουμε μεγαλύτερη». Τη δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη που όταν όμως θα έχει άλλο χρώμα απ' αυτό που έχει η ομάδα μας, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το κύπελλο να μπάζει νερά. Και τότε θα ικανοποιηθεί η εσωτερική ανάγκη να ξεσπάσουμε κάθε ένστικο του τυφλού οπαδισμού που τρέφεται στα σκοτεινά κύτταρά μας.