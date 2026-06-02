Αλλαγή δεδομένων στον Βίκο Ιωαννίνων, αφού ο Θανάσης Γιαπλές θα παραμείνει στο τιμόνι και στη Stoiximan GBL. Δεν προχώρησε του Γιώργου Δέδα.

Ο Τέλης Ζουρνατσίδης αποχώρησε από τη θέση του General Manager του Βίκου Ιωαννίνων, κάτι που επηρεάζει και το θέμα του προπονητή. Η αποχώρηση αυτή έκανε να μην προχωρήσει και η επιλογή του Στέφανου Δέδα που θα αναλάμβανε την τεχνική ηγεσία.

Ωστόσο οι εξελίξεις έφεραν αλλαγή, με τον Θανάση Γιαπλέ να παραμένει στον πάγκο της ομάδας και να την οδηγεί στη Stoiximan GBL. Άλλωστε ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε την άνοδο του συλλόγου από τα Ιωάννινα.

Ο Γιαπλές θα έχει το δύσκολο έργο να οδηγήσει τους Γιαννιώτες στη μεγάλη κατηγορία, γνωρίζοντας καλά πως το επίπεδο είναι πολύ υψηλότερο από τις ομάδες που αντιμετώπιζε στην Εlite League

