Γιαπλές: «Νομίζω πως είναι οριστικό ότι η ομάδα θα παίξει στα Γιάννινα»

Ο Θανάσης Γιαπλές βρέθηκε καλεσμένος στο WEB Radio της ΕΟΚ και αναφέρθηκε στην άνοδο του Βίκου Ιωαννίνων από την Elite League στη Stoiximan GBL. Μίλησε για την επόμενη μέρα της ομάδας, ενώ τοποθετήθηκε και για το δικό του μέλλον στον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θανάσης Γιαπλές:

Για το πώς κατάφεραν να φτάσουν στην άνοδο: «Με δεδομένη την αξία των παικτών και την ικανότητά τους, το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπισα ερχόμενος εδώ ήταν το ψυχολογικό κομμάτι. Ήταν φανερό ότι έπρεπε να επικεντρωθούμε σε αυτό. Αυτό, όμως, χρειάζεται χρόνο και σιγά-σιγά καταφέραμε να είμαστε έτοιμοι όταν ακριβώς έπρεπε, στο Final-4.

Ήμασταν η καλύτερη ομάδα και αυτό έγινε παραδεκτό απ’ όλους. Άξια κατακτήσαμε τη 2η θέση της ανόδου. Οπότε θα έλεγα ότι καταφέραμε να ανεβάσουμε και πάλι την ψυχολογία των παιδιών, αφού η ικανότητά τους ήταν έτσι κι αλλιώς δεδομένη».

Για τη σειρά με το Λαύριο στα play-offs, όπου πήραν την πρόκριση για το Final-4 στο τελευταίο παιχνίδι: «Πήγε τόσο δύσκολα αυτή η σειρά γιατί η ομάδα του Λαυρίου δε μας ταίριαζε καθόλου. Ήταν μια ομάδα με πολύ καλά φόργουορντ και σε εμάς υπήρχε μια έλλειψη σε αυτό το κομμάτι.

Δεν ήταν ξεκάθαρα η δυναμική μας εκεί. Γι’ αυτό αντιμετωπίσαμε τέτοιο πρόβλημα. Ήταν πολύ καλά γυμνασμένη και προπονημένη ομάδα και δε μας ταίριαζε και με τον τρόπο που έπαιζε, με πέντε παίκτες έξω και πολλά τρίποντα, ακόμα κι απ’ το “πεντάρι” τους».

Για τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Βίκο Ιωαννίνων: «Και ο πρόεδρος και οι άνθρωποι που είναι γύρω απ’ την ομάδα είναι άνθρωποι παλαιάς κοπής. Ξεκινούν όλα απ’ την αγνή αγάπη τους για την ομάδα, το πάθος τους μερικές φορές εκφράζεται με υπέρμετρο τρόπο. Το άλλο στοιχείο έχει να κάνει με την οικονομική σταθερότητα, τόσο από τον πρόεδρο και τους ανθρώπους όσο και με τον κύριο χορηγό, τον κύριο Σεπετά.

Όταν έχεις αυτά τα δύο στοιχεία, οικονομική σταθερότητα και ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν, η “συνταγή” είναι καλή. Θα διάλεγα αυτά τα δύο να πω σαν δύο χαρακτηριστικά για το τι “μαγαζί” είναι ο Βίκος Ιωαννίνων».

Για το αν ο Βίκος Ιωαννίνων έχει μπει στις ζωές του κόσμου της πόλης: «Απ’ ό,τι ξέρω, γιατί δεν ήμουν εδώ απ’ την αρχή, ξεκίνησε δύσκολα αυτό το πράγμα. Νομίζω, όμως, πως τελικά κατάφερε να συσπειρώσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο και να μπει για τα καλά στις ζωές των φιλάθλων των Ιωαννίνων, ειδικά τον τελευταίο μήνα. Αυτό φάνηκε και στη Λευκάδα και στα ματς των play-offs με το Λαύριο.

Παρατηρήθηκε μια συσπείρωση και μια εικόνα στο γήπεδο που δεν ήταν η συνηθισμένη όλη τη χρονιά. Ήταν γεμάτο το γήπεδο, αλλά ο παλμός και η ένταση, ιδιαίτερα στο τελευταίο ματς με το Λαύριο που μας έδωσε την πρόκριση στο Final-4, καθώς και στην Λευκάδα, έδειξαν πως υπάρχει δυναμική. Ο Βίκος θα είναι η ομάδα όλων των Ιωαννίνων».

Για την επόμενη μέρα της ομάδας: «Θα πω όσα ξέρω. Όσον αφορά το γήπεδο, έγινε και χθες (11/05) μια κρίσιμη συνάντηση. Νομίζω πως είναι οριστικό ότι η ομάδα θα παίξει στα Γιάννινα και, μάλιστα, με μια πολύ καλή περίπτωση. Θα παίξουμε στο γήπεδο που παίζαμε, ένα καινούργιο γήπεδο στο οποίο θα γίνουν ρυθμίσεις. Γι’ αυτό, όμως, είναι αρμόδιοι οι διοικούντες, εγώ εκφράζω απλά αυτό που έχω μάθει.

Όσον αφορά τη σύσταση ΚΑΕ, η παρουσία αυτών των παραγόντων εγγυάται ότι δε θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που εισέπραξα εγώ στο γήπεδο είναι σιγουριά πως θα παίξει στα Γιάννινα».

Για το μέλλον του στην ομάδα: «Είμαστε σε συζητήσεις. Ο φετινός στόχος επετεύχθη και ξεκινούν όλα απ’ την αρχή. Μιλάμε για μια καινούργια κατάσταση, μια καινούργια κατηγορία, μια καινούργια συμφωνία. Πάντως είμαστε σ’ επαφή».

Για το Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στα play-offs της Ευρωλίγκας: «Αυτή η σειρά τα έχει όλα. Θυμίζει λίγο το Ρεάλ Μαδρίτης-Παρτίζαν, αλλά είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη. Νομίζω πως η δυναμική του Παναθηναϊκού είναι τέτοια που μια νίκη μες στη Βαλένθια δε θα αποτελεί έκπληξη.

Αυτό που έχει εκπλήξει δυσάρεστα φέτος είναι η μη σταθερότητα του Παναθηναϊκού. Είναι ικανός να πιάσει εξαιρετική απόδοση και να νικήσει τον οποιονδήποτε οπουδήποτε, υπάρχουν όμως και αγώνες που παρουσιάζεται λίγο κατώτερος των προσδοκιών. Πιστεύω πως αύριο θα είναι απ’ τις μέρες που η ομάδα θα παρουσιαστεί πιο έτοιμη και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final-4. Θα είναι ό,τι καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ αυτό».