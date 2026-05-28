Ο Γιώργος Δέδας επιστρέφει στην Ελλάδα, με τον μέχρι πρότινος προπονητή της Οστάνδης να δίνει τα χέρια με τον Βίκο Ιωαννίνων.

Ο Βίκος ξεκινά δυναμικά τις κινήσεις του ενόψει της πρώτης του σεζόν στην Stoiximan GBL και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, κόουτς σε αυτή την προσπάθεια θα είναι ο Γιώργος Δέδας.

Ο μέχρι πρότινος κόουτς της Οστάνδης δεν έχει βρεθεί ως χεντ κόουτς σε πάγκο ελληνικής ομάδας, όμως πέραν από την σπουδαία καριέρα του ως παίκτης, ο Γιώργος Δέδας έχει μακρά πορεία ως ασίσταντ σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ρίτας και αρκετές ακόμη ομάδες, η οποία τον καθιστά κάτι παραπάνω από έτοιμο για την πρόκληση της ομάδας των Ιωαννίνων.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τον Γιώργο Δέδα να σηκώνει άμεσα… μανίκια, προκειμένου να εμφανίσει ένα σύνολο έτοιμο για μια αξιοπρόσεκτη πορεία στην Stoiximan GBL

