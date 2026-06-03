Τα ξίδια από το φάιναλ φορ και η άμμος της ερήμου

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός έζησε απόψε το μεθύσι του φάιναλ φορ, ενώ ο Παναθηναϊκός βρήκε τρόπο να χάσει από τον κακό εαυτό του.

Kλασσική ομάδα επόμενης μέρας φάιναλ φορ, ο Ολυμπιακός γέμισε κουτσά στραβά την καρδάρα του πρώτου τελικού με γάλα, της έδωσε μία γερή κλωτσιά για να διασκεδάσει λες και ήταν μόνος στο γήπεδο και κινδύνευσε να απωλέσει τα κεκτημένα μηνών ολόκληρων.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε τρόπους να ξορκίσει τον κάκιστο εαυτό που παρουσίασε στο πρώτο ήμισυ του αγώνα, ανέτρεψε το -17 του 25ου λεπτού, προσπέρασε, σήκωσε κεφάλι, άπλωσε χέρι, ώσπου παραδόθηκε στο μοιραίο.

Το αυστηρό φάουλ που έστειλε τον Φουρνιέ στις βολές 44 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, με το σκορ στο 75-73, ήταν το άλλοθι που χρειάζονταν οι «πράσινοι» για να διώξουν από πάνω τους τις ευθύνες της ήττας καταπώς συνηθίζεται σε αυτό το μαγαζί.

Οι πιο νηφάλιοι θα μετρήσουν τις χαμένες ευκαιρίες του τελευταίου τετραλέπτου, αυτού που εξελίχθηκε σε φεστιβάλ ευθυνοφοβίας και λιθοβολίας, και θα προσθέσουν στην εξίσωση κάποιου είδους αυτοκριτική. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος ο Αταμάν: «Όταν δεν μπορείς να βάλεις τη μπάλα στο καλάθι, δεν σου φταίει κανένας».

Μετά το τρίποντο του Όσμαν που έγραψε το 73-73, οι κ.κ. Σορτς, Οσμαν, Ναν, Χέις-Ντέιβις, ξανά Σορτς, ξανά Ναν, σπατάλησαν χρυσές ευκαιρίες για προσπέρασμα ή ισοφάριση. Όλοι είχαν ευκαιρίες, ουδείς τις εκμεταλλεύτηκε.

Έχει και άλλη όψη η νηφαλιότητα, ενθαρρυντική αυτή για τον ηττημένο Παναθηναϊκό. Τι αποτέλεσμα περιμένει κανείς σε ένα ντέρμπι όπου ο ένας από τους δύο μονομάχους κερδίζει διπλάσια ριμπάουντ (47-23) και εεξαπλάσιες βολές (29-5), ενώ ένα από τα λαμπρά αστέρια των απέναντι σουτάρει 1/13 σουτ; Εικοσάρα, να τι. Και όμως...

Ο Ολυμπιακός αξιοποίησε εν μέρει τη λειψανδρία και το έλλειμμα αθλητικότητας του αντιπάλου του, έφτασε σε ένα +17 που εκείνη την ώρα έμοιαζε πανίσχυρη υποθήκη νίκης, αλλά υστερούσε σε φρεσκάδα και έμοιαζε να ανεβάζει λίγο λίγο στον οισοφάγο τα ξύδια του φάιναλ φορ.

Ο Εβάν Φουρνιέ προβιβάστηκε μετά από καιρό στη βασική πεντάδα και έβαλε 20 πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι η ίδια ομάδα όταν παρουσιάζεται χωρίς τον αναντικατάστατο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Τα 32 λεπτά της συμμετοχής του Γάλλου έγιναν τελικά βαρίδι, ειδικά στην άμυνα όπου ο Άταμαν τον σημάδεψε ανελέητα.

Όπως αναμενόταν, ο Μπαρτζώκας προτίμησε να στείλει στο παρκέ για την τελική ευθεία ένα κυνικό σχήμα χωρίς σκόρερ, με ψηλά κορμιά για να μικραίνει το καλάθι και με το αμυντικό φίλτρο του Τάισον Γουόρντ να δείχνει τον εναλλακτικό δρόμο προς τη νίκη. Ο Ολυμπιακός δεν είχε ροή στην επίθεση και δεν μπορούσε να σκοράρει (αφού δεν είχε καν ζεστό Πίτερς), αλλά τουλάχιστον έδεσε στα μετόπισθεν και έβαλε φρένο στη ρέντα των «πρασίνων».

Αν δεν είχε φροντίσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς να κόψει τη φόρα του Μήτογλου και αν δεν είχε βάλει δύο πολύτιμα καλάθια ο Κόρι Τζόζεφ μετά το 69-68, το νικηφόρο σερί των «ερυθρόλευκων» επί του άσπονδου εχθρού θα είχε κλειδωθεί στο χρονοντούλαπο.

Ο Παναθηναϊκός είχε ουσιαστικά μόνο τέσσερα κορμιά για να καλύψει τις θέσεις από το «3» μέχρι το «5» και μοιραία κατέφυγε σε rotation επτά παικτών. Ο Τσέντι Όσμαν ξεπέρασε και αυτή τη φορά τα 35 λεπτά και γέμισε το καλάθι, ο Χέις-Ντέιβις έκλεψε μπάλες αλλά σούταρε πέτρες σαν να είχε τα πόδια κολλημένα στην άμμο της ερήμου της Ιορδανίας, ο Σορτς ήταν καλός αλλά εκτέθηκε όταν χρειάστηκε να εκτελέσει ανενόχλητος.

Στην απέναντι όχθη, σύσσωμος ο Ολυμπιακός έδειχνε μπουχτισμένος και έτρεχε με μισοτραβηγμένο το χειρόφρενο, σαν να προδόθηκε από τον αυτόματο πιλότο: 16 λάθη για 17 ασίστ, μέτριες επιδόσεις στο τρέξιμο, μία ομάδα που δεν βρίσκει το κλειδί για να ανάψει ξανά τη μηχανή.

«Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε», έλεγε στο ημίχρονο ο Μπαρτζώκας. Στην αλλόκοτη οικονομία του πρώτου τελικού χαμογέλασε ο λιγότερο κακός.

Σπεύσατε τώρα στο Gazz Floor, όπου η ανάλυση και το ρεπορτάζ έχουν ξεκινήσει από νωρίς, με Ιωάννη Παπαπέτρου και Hoopfellas πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Το λινκ, για να μη ψάχνετε, είναι αυτό εδώ. Η αγαπημένη σας εκπομπή επιστρέφει για τα «απόνερα» αύριο το απογευματάκι (16.15), ενώ λίγο αργότερα θα ανεβεί και το …αναπόφευκτο Old School. Εάν τα χάσετε, εσείς θα χάσετε.