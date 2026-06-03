Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο x-factor του Παναθηναϊκού στην 3η περίοδο προκειμένου να «ψαλιδίσει» ο Παναθηναϊκός την διαφορά που είχε πάρει ο Ολυμπιακός.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν το «κρυφό χαρτί» του Εργκίν Άταμαν κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μειώσει από τους 17 πόντους (54-37).

Συγκεκριμένα ο Ντίνος Μήτογλου έκλεισε το 3ο δεκάλεπτο με 14 πόντους έχοντας πετύχει σε αυτό το διάστημα 4/5 τρίποντα! Ουσιαστικά ήταν ο «game changer» του αγώνα έχοντας αλλάξει άρδην την εικόνα του ντέρμπι.