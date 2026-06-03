Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Βεζένκοβ πήγε στα αποδυτήρια και επέστρεψε
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν πέσει στη... μάχη του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να προηγείται με 30-22, ο Σάσα Βεζένκοβ γλίστρησε σε αυτοκόλλητο του παρκέ και έπεσε δείχνοντας να πονάει. Παρά το γεγονός ότι φαινόταν πως ο πόνος είναι υποφερτός, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια στο 14ο λεπτό του ματς και έπειτα από πολύ λίγο επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας του.
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