Ο Κώστας Παπανικολάου πέτυχε το πιο εντυπωσιακό καλάθι του τελικού στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ευστοχώντας σε σουτ από το κέντρο.

Το καλάθι του αγώνα στον πρώτο τελικό, πέτυχε ο Κώστας Παπανικολάου!

Συγκεκριμένα ο αρχηγός του Ολυμπιακού είχε την μπάλα στα χέρια του με το χρονόμετρο να τον πιέζει και αποφάσισε να σουτάρει από το κέντρο.

Μάλιστα είχε την πίεση του Τί Τζέι Σορτς και του Τσέντι Όσμαν, ωστόσο μπόρεσε να πετάξει την μπάλα από το «logo» του γηπέδου και να ευστοχήσει με ταμπλό και να ξεσηκώσει το ΣΕΦ.

Ο Κώστας Παπανικολάου στη συνέχεια δέχτηκε καθολική αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.