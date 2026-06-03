Ο Γιώργος Βόβορας είναι και επίσημα ο νέος head coach του Προμηθέα, για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως ο Προμηθέας βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιώργο Βόβορα ούτως ώστε να καθίσει στην άκρη του πάγκου της ομάδας της Πάτρας.

Οι Πατρινοί έκαναν επίσημη τη συμφωνία, με τον Έλληνα τεχνικό να αναλαμβάνει ρόλο head coach για τη σεζόν 2026-27. Τελευταία του ομάδα πριν τον Προμηθέα ήταν η εθνική ομάδα του Μπαχρέιν. Πλέον επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα για να οδηγήσει την ομάδα της Πάτρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο head coach στην ομάδα μας για τη σεζόν 2026-27.

Ο Γιώργος Βόβορας γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1977 στην Αθήνα και από πολύ νεαρή ηλικία ακολούθησε τον δρόμο της προπονητικής. Ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή το 2000 και μέχρι το 2008 πέρασε από Άλιμο, Μίλωνα, Ρέθυμνο και ΠΑΟΚ, πριν αναλάβει τον πάγκο του ΟΦΗ τη σεζόν 2008-09. Το 2010 επέστρεψε στο ρόλο του assistant coach, πρώτα στα Τρίκαλα και έπειτα στο Περιστέρι (2010-12). Το 2012 βρέθηκε στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, στο οποίο είχε μια μακρά θητεία ως βοηθός μέχρι και το 2020, έχοντας ένα ενδιάμεσο πέρασμα από την Ούνιξ Καζάν (2014-15), καθώς και από τον ΑΠΟΕΛ ως πρώτος προπονητής (2015-16). Μάλιστα, με τους Κύπριους κατέκτησε το Κύπελλο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου, πριν επιστρέψει ξανά στο ”τριφύλλι”. Τη σεζόν 2020-21 ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή στους ”πράσινους”, από το καλοκαίρι έως και τον Ιανουάριο. Την επόμενη σεζόν έγινε κάτοικος Ουγγαρίας για λογαριασμό της Ντέμπρετσεν, για να επιστρέψει στο φινάλε της σεζόν 2021-22 στον Παναθηναϊκό, για τους τελικούς της Basket League. Τη σεζόν 2022-23 παρέμεινε στο ”τριφύλλι” ως βοηθός, ενώ το 2024-25 έγινε πρώτος προπονητής στη λιθουανική Νεπτούνας, με την οποία μάλιστα έφτασε μέχρι τον τελικό κυπέλλου, χάνοντας στις λεπτομέρειες τον τίτλο. To 2025,ο 49χρονος τεχνικός ανέλαβε τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού στην εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, την οποία κατείχε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα

Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Βόβορα στην μπασκετική οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας. Του ευχόμαστε να έχει υγεία και να πετύχει όλους τους στόχους του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.