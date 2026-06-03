Aris Alliance: «Ο ΑΣ εξυγιαίνεται και εξελίσσεται»

Με ανακοίνωσή της, η Aris Alliance αναφέρθηκε στη αλλαγή εποχής στον ΑΣ Άρης τονίζοντας και την υποστήριξη που παρείχε σε τμήματα του συλλόγου.

Η Aris Alliance είναι ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη και δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή οικονομικής και οργανωτικής υποστήριξης των τμημάτων του συλλόγου. Πρόσφατα μάλιστα, η ΚΑΕ Άρης τίμησε τη συγκεκριμένη κίνηση για την προσφορά της στα τμήματα των ακαδημιών μπάσκετ. Με ανακοίνωση που εξέδωσε στάθηκε στον ρόλο της την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, στην εξέλιξη του ΑΣ Άρης αλλά και στην καταλυτική παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στην αλλαγή εποχής στην ομάδα μπάσκετ.

«Με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής χρονιάς 2025-2026 η Aris Alliance θα ήθελε να ενημερώσει τον κόσμο του ΑΡΗ ότι και για αυτήν την αγωνιστική περίοδο συνέβαλε οικονομικά μεταξύ άλλων στις ακαδημίες μπάσκετ του συλλόγου, στο τμήμα ανδρών πόλο, στον εκσυγχρονισμό του μουσείου μπάσκετ, καθώς και στην κάλυψη τρέχουσων αναγκών του ΑΣ.

Ο ΑΣ διαπιστώνουμε με μεγάλη ικανοποίηση ότι με μπροστάρη τον Άκη Τοσουνίδη μετά από πολλά χρόνια εξυγιαίνεται οικονομικά και εξελίσσεται.

Σε μια πόλη που στο απώτερο και πρόσφατο παρελθόν, οι όποιοι επενδυτές εμφανίζονται με άνωθεν υποδείξεις, το brand του ΑΡΗ έχει κατορθώσει να προσελκύσει στο μπάσκετ στην Ελλάδα τον πρώτο και μοναδικό επενδυτή από το εξωτερικό στο χώρο του αθλητισμού.

Στην Aris Alliance καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και είμαστε βέβαιοι ότι με τη συσπείρωση και κινητοποίηση όλου του κόσμου του ΑΡΗ και τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου σύντομα θα βρουν τον δρόμο τους προς την επιτυχία», αναφέρει η ανακοίνωση.