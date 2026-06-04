Διαγωνισμός φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ x Gazzetta: Κερδίστε 2 διπλά εισιτήρια για τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, σε συνεργασία με το Gazzetta, σε βάζουν στην κλήρωση μέσω Instagram για 2 διπλά εισιτήρια για το 3ο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL.

Θες να δεις τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL από κοντά και να ζήσεις την ατμόσφαιρα στο γήπεδο; Τώρα έχεις την ευκαιρία.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, σε συνεργασία με το Gazzetta, σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 διπλά εισιτήρια για την τρίτη κατά σειρά «μονομαχία» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

08/06 (21:00) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας)

Για να πάρεις μέρος, κάνε like στο παρακάτω post στο Instagram, γράψε στα σχόλια με ποιον θα πας στο γήπεδο και ακολούθησε τα προφίλ @gazzetta.gr και @vikosofficial.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 05/06, ώρα 12:00.