Διαγωνισμός φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ x Gazzetta: Κερδίστε 2 διπλά εισιτήρια για τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL
Θες να δεις τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL από κοντά και να ζήσεις την ατμόσφαιρα στο γήπεδο; Τώρα έχεις την ευκαιρία.
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, σε συνεργασία με το Gazzetta, σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 διπλά εισιτήρια για την τρίτη κατά σειρά «μονομαχία» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.
08/06 (21:00) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας)
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Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 05/06, ώρα 12:00.
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