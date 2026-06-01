Η Κοπεγχάγη αποχαιρέτησε τον Οικονόμου: «Ας είναι αιωνία η μνήμη του»

Η Κοπεγχάγη έσπευσε να αποχαιρετήσει μέσω συλλυπητήριας ανακοίνωσης τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα της από το 2020 έως το 2022.

Τα τραγικά νέα της απώλειας του Μάριου Οικονόμου έχουν ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Η είδηση ταξίδεψε με γοργούς ρυθμούς στην Ευρώπη, με την Κοπεγχάγη συγκεκριμένα να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Ο Έλληνας αμυντικός είχε φορέσει τη φανέλα της τη διετία 2020-2022, με την οποία μάλιστα είχε κατακτήσει και το μοναδικό πρωτάθλημα της καριέρας του.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή μας, Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών. Ο Μάριος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στην Ελλάδα και συνέχισε την καριέρα του σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, προτού ενταχθεί στην Κοπεγχάγη, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε 20 φορές την περίοδο 2020–2022.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κοπεγχάγη, κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση των συμπαικτών του, του προπονητικού επιτελείου και των φιλάθλων. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για την προσφορά του εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του εκτός γηπέδων.

Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Ας είναι αιωνία η μνήμη του Μάριου Οικονόμου» τονίζεται στην ανακοίνωση.