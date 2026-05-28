Ολυμπιακός: Με «πανοπλία» Πρωταθλητή Ευρώπης!

Ο Γιάννης Πάλλας καταγράφει την εικόνα του Ολυμπιακού, ο οποίος παρότι ήταν σε mood πανηγυρικό έκανε τη δουλειά με την ΑΕΚ στο Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, γιατί ξέρει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του.

Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά στο ΣΕΦ απέναντι στην ΑΕΚ (94-77) στο Game 1 των ημιτελικών των playoffs της Stoiximan GBL και δείχνει διάθεση να τελειώσει τη σειρά χωρίς να χρειαστεί το... μαξιλαράκι που του προσφέρει το πλεονέκτημα της έδρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν στο παρκέ του κατάμεστου σταδίου «Ειρήνης και Φιλίας» απλώς για να λειτουργήσουν διεκπεραιωτικά, αλλά κουβαλώντας τη λάμψη, την αυτοπεποίθηση και την αύρα του νέου πρωταθλητή Ευρώπης. Μπήκαν στο γήπεδο με τη νοοτροπία μιας ομάδας που έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από σκληρή δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια.

Μερικά 24ωρα έπειτα από το γλέντι και το νέκταρ της επιτυχίας που απόλαυσαν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του από το τρόπαιο της Euroleague που κατέκτησαν στο Telekom Center Athens, έδειξαν πως ακόμη και όταν δεν βρίσκονται στο απόλυτο αγωνιστικό τους επίπεδο, διαθέτουν την ποιότητα, την εμπειρία και τις μπασκετικές αρχές για να ελέγχουν κάθε κατάσταση.

Ήταν ολοφάνερο πως το μυαλό των περισσοτέρων παικτών είχε ακόμη στιγμές της μεγάλης δόξας της Euroleague. Το κλίμα στο ΣΕΦ ήταν πανηγυρικό, καθώς η κούπα κυριαρχούσε στο χώρο, δημιουργώντας απίστευτα συναισθήματα στους φίλους της ομάδας, αλλά και στους συντελεστές της επιτυχίας.

Υπήρχε χαλάρωση, συναισθηματική φόρτιση και φυσιολογική αποσυμπίεση που ακολουθεί μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Όμως οι μεγάλες ομάδες ξεχωρίζουν ακριβώς σε αυτές τις στιγμές. Όταν δεν χρειάζεται να παίξουν στο 100% για να επιβληθούν. Όταν η προσωπικότητα και η ταυτότητα της ομάδας λειτουργούν σαν... οδηγός.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει χτίσει μέσα στα χρόνια μια αγωνιστική φιλοσοφία που του προσφέρει ασφάλεια ακόμη και στις πιο δύσκολες βραδιές. Όταν έχεις σταθερές στο παιχνίδι σου, πειθαρχία στις δύο πλευρές του παρκέ και απόλυτη εμπιστοσύνη στον τρόπο που αγωνίζεσαι, τότε μπορείς να διαχειρίζεσαι καλύτερα τα συναισθήματά σου. Μπορείς να ελέγχεις τον ρυθμό και να παραμένεις κυρίαρχος.

Αυτό ακριβώς έκανε και απέναντι στην ΑΕΚ. Χωρίς να πατήσει το... γκάζι, αλλά και χωρίς να αυξήσει την ένταση και την ενέργεια του, με την αυτοπεποίθηση του πρωταθλητή Ευρώπης και την ψυχολογία μιας ομάδας που ξέρει πλέον πως μπορεί να επιβάλλεται σε κάθε συνθήκη πέτυχε τον στόχο της. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, γιατί ακόμη και στις στιγμές χαλάρωσης, οι βάσεις που έχουν δημιουργηθεί μέσα από τη δουλειά παραμένουν ακλόνητες.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το τέλος της αναμέτρησης αποτύπωσαν πλήρως την πραγματικότητα. Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για το γιορτινό mood που επικρατούσε μέχρι και λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, για τη δυσκολία συγκέντρωσης μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία, αλλά και για την ανησυχία που υπήρχε απέναντι σε μια δυνατή και ποιοτική ομάδα όπως είναι ΑΕΚ. Η προετοιμασία δεν ήταν ιδανική, παρ’ όλα αυτά, ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά τον τρόπο να κερδίσει, χωρίς να χρειαστεί να πιεστεί καθόλου.

Και ίσως εκεί να βρίσκεται η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της ομάδας. Όχι μόνο στις επιτυχίες, αλλά και στη νοοτροπία που έχει χτίσει. Στην πνευματική δύναμη που διαθέτει και την αίσθηση ανωτερότητας που πηγάζει όχι από αλαζονεία, αλλά από σκληρή δουλειά, συνέπεια και πίστη στο πλάνο.

Ο φετινός Ολυμπιακός δεν παίζει απλώς σαν πρωταθλητής Ευρώπης. Σκέφτεται, λειτουργεί και αντιδρά σαν πρωταθλητής Ευρώπης. Και αυτό είναι που τον κάνει τόσο ξεχωριστό. Ακόμη και στις βραδιές που βαραίνουν τα πόδια και το μυαλό, συνεχίζει να στέκεται όρθιος και να λειτουργεί κυριαρχικά. Με την «πανοπλία» του πρωταθλητή...