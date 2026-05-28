Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Βεζένκοβ from the... logo!
Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του τους εορτασμούς για την κατάκτηση της EuroLeague και ρίχτηκε στη... μάχη για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL φιλοξενώντας την ΑΕΚ στο κατάμεστο ΣΕΦ για το Game 1.
Ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά την πρώτη περίοδο παίρνοντας προβάδισμα με 26-19, χάρη σε ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο του Σάσα Βεζένκοβ. Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» έκλεψε την παράσταση στην εκπνοή του δεκαλέπτου, όταν πήρε την μπάλα και εκτέλεσε πίσω από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντάς τη στο καλάθι για ένα πραγματικά μυθικό τρίποντο για το +7 των «ερυθρόλευκων».
