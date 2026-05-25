Μίλιτσιτς: «Ήμασταν σαν τη Ρεάλ στον τελικό της Euroleague»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είπε ότι ένιωσε ότι η ομάδα του, ο Άρης, ήταν σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη υποστήριξε ότι η ομάδα του «άξιζε να προκριθεί στην ημιτελική φάση του Πρωταθλήματος», επαναλαμβάνοντας επίσης ότι… «είμαι περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας μου και τη μεγάλη βελτίωση που παρουσιάσαμε σαν ομάδα για να φτάσουμε στο σημείο διεκδίκησης μιας θέσης στην τετράδα».

Ο προπονητής του Άρη είχε παράπονα για τη διαιτησία υποστηρίζοντας ότι «γελούσαν με κάποιες καταστάσεις». Σχετικά με τη σειρά των αγώνων με την ΑΕΚ απάντησε ότι… «είπα στους παίκτες μου ότι είμαστε σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας. Και αυτό το ματς έμοιαζε με τον τελικό».