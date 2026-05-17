Την φάση της βραδιάς πρόσφεραν οι Τζέιμς Νάναλι και Γκρεγκ Μπράουν με κάρφωμα του Αμερικανού σέντερ της ΑΕΚ.

Ο Γκρεγκ Μπράουν «πέταξε» στην... οροφή του «Αλεξάνδρειου» κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου προσφέροντας μια εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο, φάση.

Και αυτό χάρη στο εξαιρετικό «διάβασμα» του Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος και πήρε τον ρόλο του «δημιουργού».

Συγκεκριμένα «σέρβιρε» ασίστ... ακριβείας στον συμπατριώτη και συμπαίκτη του, με τον Μπράουν να καρφώνει επιβλητικά με «alley oop».