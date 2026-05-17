Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Συνεχίζει τις μεταγραφικές κινήσεις ο ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν, με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη να αποτελεί το νέο απόκτημα των «ασπρόμαυρων».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο 31χρονος σέντερ συμφώνησε με διετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και «μετακομίζει» στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι δύο πλευρές έχουν οριστικοποιήσει τη συμφωνία τους και απομένουν λεπρομέρειες, προκειμένου να πέσουν οι υπογραφές.

Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης φέτος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Περιστερίου και είχε μ.ο 5.3 πόντους, ανά αγώνα.