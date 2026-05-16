Ο Κολοσσός ηττήθηκε (97-58) από τον Ολυμπιακό στο Game 2 των playoffs της Stoiximan GBL και ο προπονητής της ομάδας της Ρόδου Άρης Λυκογιάννης έκανε... ταμείο για τη φετινή σεζόν, ενώ μίλησε και για τις προοπτικές που υπάρχουν τη νέα αγωνιστική περίοδο.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη του και την πρόκριση στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι δικαίως βρίσκεται στην πρώτη θέση, όχι μόνο στην ελληνική λίγκα, αλλά και στην Ευρωλίγκα. Δεν έχω να πω πολλά για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι κάναμε μία καλή προσπάθεια σήμερα, που δεν φαίνεται στο τελικό σκορ, εξαιτίας της απελπιστικής αστοχίας μας, έξω από τη γραμμή των 6,75μ., όπου είχαμε πολύ χαμηλό ποσοστό για εντός έδρας παιχνίδι. Και για το γεγονός ότι από τα 31 τρίποντα που επιχειρήσαμε, θεωρώ ότι τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, τα 15 ήταν τελείως αμαρκάριστα» ήταν το πρώτο σχόλιο του τεχνικού των «θαλασσί».

Και συμπλήρωσε: «Παρ’ όλα αυτά, δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες. Τους αξίζουν πολλά μπράβο. Ο στόχος της ομάδας επετεύχθη και με το παραπάνω, οπότε τους ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία που είχαμε. Τους παίκτες, το σταφ, τη διοίκηση. Μία χρονιά πάρα πολύ δύσκολη και πιεστική για εμάς τελειώνει έχοντας πετύχει τον βασικό στόχο και πηγαίνοντας ένα βήμα παραπάνω. Οπότε, νομίζω ότι όλοι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Καλό καλοκαίρι σε όλους με υγεία».

Για τον επόμενο στόχο της ομάδας της Ρόδου, είπε: «Ο επόμενος στόχος είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία ομάδα, η οποία θα παίξει ελκυστικό μπάσκετ και θα είναι ανταγωνιστική. Έχουμε ήδη αποφασίσει ότι θα συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου. Η ομάδα στην προηγούμενη αντίστοιχη προσπάθεια ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Δεν είχε καλή παρουσία ούτε στο BCL και κινδύνεψε και στην ελληνική λίγκα. Οπότε το καλοκαίρι πρέπει να δουλέψουμε πολύ εντατικά, ώστε να κάνουμε εκείνες τις επιλογές που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε μία καλή εικόνα. Ξέρουμε τι χρειάζεται και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε».

Όσο για το αν υπάρχει ενημέρωση σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα συμμετέχει η ομάδα: «Επίσημα αυτή την στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει η Μύκονος που είναι πάνω από εμάς. Λέγονται και ακούγονται πολλά, αλλά δεν θέλω να πω κάτι επίσημο. Το σίγουρο είναι ότι θα παίξουμε σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου. Εάν θα είναι το FIBA Europe Cup ή το BCL θα το δούμε».

