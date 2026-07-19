Ο Τσέντι Όσμαν αναμένεται την Κυριακή (19/07) στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μία νέα εποχή στο μπασκετικό του τμήμα και έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη. Με τον Αντρέα Τρινκιέρι να κάθεται πλέον στον πάγκο της ομάδας, οι Θεσσαλονικείς τράβηξαν τα βλέμματα τις προηγούμενες μέρες, καθώς έκαναν το «μπαμ» με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν.

Μία πολύ μεγάλη μεταγραφή από τον «δικέφαλο του βορρά», καθώς απέκτησε έναν από τους κορυφαίους small forward της EuroLeague. Αυτή η κίνηση, δείχνει και τις βλέψεις που έχει ο ΠΑΟΚ, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και στο EuroCup.

Την Κυριακή (19/07), τα βλέμματα στρέφονται γύρω από τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η παρουσίασή του, έχει οριστεί για τη Δευτέρα (20/07) στις 18:30 στην «PAOK Sports Arena», με παρουσία του Τέλη Μυστακίδη.