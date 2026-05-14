Δείτε την 12άδα της ΑΕΚ και του Άρη για το Game 1 των playoffs της Stoiximan GBL (ΕΡΤ 2 Σπορ, Live Gazzetta, 19:00).

H ΑΕΚ μετά την ήττα στον τελικό του BCL και τον πολύ σκλητό τρόπο που ήρθε, είναι αναγκασμένη να κλείσει με σωστό τρόπο την χρονιά της εντός των τειχών.

Η Ένωση υποδέχεται τον Άρη στο Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL (14/05, 19:00, live Gazzetta, ERT 2 ΣΠΟΡ) στη SUNEL Arena. Eκτός 12άδας έμεινε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας ως 7ος ξένος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ετοιμοπόλεμοι.

Η 12αδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσιβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα του Άρη: Μήτρου Λονγκ, Χατζηλάμπρου, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Χάρελ, Άντζουσιτς, Αντετοκούνμπο και Κουλμπόκα.