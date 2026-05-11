Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε το απόγευμα της Δευτέρας (11/5) πως ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με τους Νίκο Βεζυρτζή, Βασίλη Οικονομίδη και Νίκο Μπουντούρη, προχωρώντας σε αναδιάρθρωση της διοικητικής της δομής ενόψει της νέας σεζόν.

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής, ο αντιπρόεδρος Βασίλης Οικονομίδης και ο general manager Νίκος Μπουντούρης επιστρατεύτηκαν από τον «Δικέφαλο του Βορρά» το περασμένο φθινόπωρο, μετά την εμπλοκή στα διοικητικά και την απόκτηση των «ασπρόμαυρων» από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ωστόσο, η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε πρόωρα, με τον κ. Οικονομίδη να αποστέλλει επιστολή παραίτησης προς την ΚΑΕ, στην οποία επικαλείται λόγους δεοντολογίας, αλλά και διαφωνίες σχετικά με ζητήματα ευρύτερης λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

Η ανακοίνωση ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κ.κ. Βεζυρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα».