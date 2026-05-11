Με επιστολή του στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Βασίλης Οικονομίδης κοινοποίησε την απόφαση παραίτησής του από την αντιπροεδρία διαφωνώντας με ζητήματα λειτουργίας και νοοτροπίας στην εταιρία.

Το περασμένο φθινόπωρο και με την ολοκληρωτική αλλαγή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την απόκτηση της εταιρίας από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, επιστρατεύτηκαν δύο παλιοί πρόεδροι του συλλόγου για να «τρέξει» η ομάδα και με σκοπό την ομαλή μετάβαση σε μια άλλη εποχή. Νίκος Βεζυρτζής και Βασίλης Οικονομίδης ανέλαβαν ρόλους προέδρου και αντιπροέδρου της ΚΑΕ αλλά στο διάστημα που μεσολάβησε διαπιστώθηκαν σημαντικές αποστάσεις σε ζητήματα νοοτροπίας και τρόπου λειτουργίας της ΚΑΕ, γεγονός που οδήγησε τον Βασίλη Οικονομίδη στην απόφαση παραίτησής του από τη θέση του αντιπροέδρου.

Μάλιστα, ο κ. Οικονομίδης ήδη έστειλε την επιστολή παραίτησης της ΚΑΕ στην οποία επικαλείται λόγους δεοντολογίας αλλά και διαφωνιών του σε ζητήματα ευρύτερης λειτουργίας αλλά και συνεργασίας μεταξύ των μελών του δ. σ. Δεν αποκλείεται, εντός των επόμενων ωρών, να σημειωθούν σημαντικές εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο στην ΚΑΕ.