Σερβικό δημοσίευμα έριξε... βόμβα ενόψει της νέας σεζόν για την Euroleague, χαρακτηρίζοντας τον ΠΑΟΚ ως πρώτο φαβορί για να πάρει wild card!

Ξανά στο προσκήνιο βρέθηκε ο ΠΑΟΚ αναφορικά με την πιθανότητα να πάρει μέρος στην Euroleague της επόμενης αγωνιστικής σεζόν.

Σύμφωνα με το «Basketball Sphere», ο «δικέφαλος» θεωρείται ως το πρώτο φαβορί για να πάρει την wild card και να αγωνιστεί στην Euroleague της αγωνιστικής σεζόν 2026-27, εάν και εφόσον η Μπουργκ (που κατέκτησε το Eurocup) δηλώσει αδυναμία και δεν μπορέσει να πάρει μέρος στη διοργάνωση.

Μεταξύ άλλων, το εν λόγω δημοσίευμα ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θεωρητικά, η μπάλα βρίσκεται πλέον στα χέρια της Μπουργκ. Όμως, αν αποφασίσει να αγωνιστεί στην EuroLeague, πιθανότατα θα πρέπει να μετακομίσει στη Βιλερμπάν και να χρησιμοποιήσει μία από τις δύο έδρες της ASVEL, καθώς το Ekinox δεν πληροί τις προδιαγραφές της EuroLeague. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Μπουργκ αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δίλημμα, επειδή η συμμετοχή στην EuroLeague για μόλις μία σεζόν θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το μέλλον του συλλόγου. Η Γκραν Κανάρια το βίωσε αυτό από πρώτο χέρι τη σεζόν 2018/2019 και αργότερα αρνήθηκε τη θέση της στην EuroLeague το 2023, παρότι την είχε εξασφαλίσει κατακτώντας το EuroCup.

Αν η Μπουργκ αποφασίσει να παίξει στην EuroLeague το 2026/2027, όχι μόνο δεν θα έχει καμία εγγύηση συμμετοχής για το 2027/2028, αλλά σχεδόν σίγουρα δεν θα παραμείνει στη διοργάνωση μετά από αυτό. Αυτό θα την υποχρεώσει να επενδύσει σημαντικά περισσότερα χρήματα ώστε να φιλοξενήσει μερικές από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες, χωρίς καμία προοπτική να γίνει μόνιμο μέλος της διοργάνωσης. Για αυτόν τον λόγο, η λογική λέει ότι μια τέτοια κίνηση δεν έχει μακροπρόθεσμο νόημα και ότι το μέλλον του συλλόγου δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο για μία μόνο σεζόν στην EuroLeague.

Αν η Μπουργκ αποφασίσει να μη συμμετάσχει στην EuroLeague, τότε αυτή η θέση θα μετατραπεί σε wild card και η EuroLeague δεν θα έχει καμία υποχρέωση να την προσφέρει στον φιναλίστ του EuroCup. Όταν η Γκραν Κανάρια κατέκτησε το EuroCup και αρνήθηκε τη θέση στην EuroLeague, η Τουρκ Τέλεκομ υπέβαλε αίτημα για τη wild card ως φιναλίστ, θεωρώντας ότι η θέση της ανήκε. Ωστόσο, η EuroLeague δεν συμμεριζόταν αυτή την άποψη και η wild card κατέληξε στη Βαλένθια, η οποία παρέμεινε μέλος της EuroLeague. Οι μέτοχοι ψήφισαν για το αν η Τουρκ Τέλεκομ θα έπρεπε να αντικαταστήσει τη Γκραν Κανάρια, αλλά τελικά η ψήφος κατέληξε υπέρ της Βαλένθια.

Κάτι παρόμοιο αναμένεται και τώρα. Αν η Μπουργκ αρνηθεί τη συμμετοχή στην EuroLeague, αυτή η θέση θα μετατραπεί σε wild card. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για να την εξασφαλίσει και είναι έτοιμος να επενδύσει μεγάλα ποσά. Η πρώτη κίνηση έγινε με την πρόσληψη του Αντρέα Τρινκιέρι ως προπονητή, ενώ διάφορα ονόματα επιπέδου EuroLeague έχουν ακουστεί τις τελευταίες εβδομάδες ως πιθανοί παίκτες του ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν. Τον Νοέμβριο, ο Τέλης Μυστακίδης έγινε ο βασικός μέτοχος του συλλόγου της Θεσσαλονίκης και φιλοδοξία του είναι να σπάσει την κυριαρχία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα.

Το πρότζεκτ του ΠΑΟΚ μοιάζει έντονα με εκείνο της Χάποελ Τελ Αβίβ και όσα δημιούργησε εκεί ο Όφερ Γιανάι. Παρόμοιες συγκρίσεις μπορούν να γίνουν και με την Dubai, η οποία έλαβε μακροχρόνια άδεια συμμετοχής στην EuroLeague, παρότι η πρώτη της ευρωπαϊκή σεζόν ήταν μόνο στην ABA League. Επομένως, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε φέτος υπό την ομπρέλα της FIBA, όπου έχασε στους τελικούς του FIBA Europe Cup από τη Μπιλμπάο, δεν θα αποτελέσει κανένα εμπόδιο.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ τάραξε την αγορά στην πρώτη της σεζόν στην EuroLeague, αποκτώντας αρκετούς ακριβοπληρωμένους παίκτες όπως ο Βασίλιε Μίτσιτς και ο Ελάιτζα Μπράιαντ, πριν τελικά φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται και από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει καμία πρόθεση να είναι απλώς συμμετέχων στην EuroLeague, αλλά σχεδιάζει να μπει στη διοργάνωση με υψηλές φιλοδοξίες από την πρώτη στιγμή.