Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, μετά από 19 χρόνιας παρουσίας στα παρκέ.

Τέλος εποχής για τον Βλάντο Γιάνκοβιτς, ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Έπειτα από 19 χρόνια παρουσίας στα παρκέ, ο πολύπειρος φόργουορντ αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια σπουδαία καριέρα.

Μεταξύ άλλων φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου, της Μέγκα Βιζούρα, του Παναθηναϊκού, της Βαλένθια, του Άρη, της Ανδόρα, του Χολαργού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, της Καρδίτσας και του Περιστερίου.

Η ΚΑΕ Περιστερίου, μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στα social media, ευχαρίστησε τον αρχηγό της, για όσα προσέφερε στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά:

«Δεν είναι εύκολο να γράψεις το τέλος… όταν μιλάς για έναν αρχηγό.

Ο Γιάνκοβιτς δεν αποχαιρέτησε απλώς το μπάσκετ.

Έκλεισε ένα κεφάλαιο γεμάτο πάθος, ιδρώτα, ηγεσία και καρδιά.

Στα 36 του, διάλεξε τη στιγμή μόνος του. Με το κεφάλι ψηλά.

Αμέσως μετά τη μάχη με τον ΠΑΟΚ, εκεί που έδωσε τα πάντα για ακόμη μία φορά, γύρισε προς τον κόσμο… και πήρε πίσω κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα χειροκρότημα: την αγάπη μιας ολόκληρης εξέδρας.

Η αποθέωση δεν ήταν για ένα παιχνίδι.

Ήταν για μια καριέρα.

Και κάπου εκεί, μακριά από τα φώτα…

Στα αποδυτήρια, δεν υπήρχαν λόγια.

Μόνο αγκαλιές. Μόνο βλέμματα. Μόνο σεβασμός.

Γιατί κάποιοι παίκτες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά.

Αφήνουν κομμάτι τους στο παρκέ… και στις καρδιές.

Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε».

