Απίστευτα νεύρα Γιάνκοβιτς με Περσίδη: «Θα σε φάω!»
Στο τελευταίο δεκάλεπτο μεταξύ του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ, ο Βλάντο Γιάνκοβιτς είχε μια μικρή «αψιμαχία» με τον Νίκο Περσίδη.
Συγκεκριμένα ο παίκτης των γηπεδούχων, έκανε ένα σκληρό φάουλ πάνω στον διεθνή φόργουορντ και στη συνέχεια σήκωσε το χέρι του, προκειμένου να το παραδεχτεί.
Ο Περσίδης του ζήτησε τον λόγο και ο Γιάνκοβιτς εκνευρίστηκε περισσότερο, λέγοντάς του: «Θα σε φάω».
Τα «πνεύματα» ηρέμησαν με τους ψυχραιμότερους να χωρίζουν τους δύο παίκτες.
