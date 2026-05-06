Απίστευτα νεύρα Γιάνκοβιτς με Περσίδη: «Θα σε φάω!»

Στο τελευταίο δεκάλεπτο μεταξύ του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ, ο Βλάντο Γιάνκοβιτς είχε μια μικρή «αψιμαχία» με τον Νίκο Περσίδη.

Συγκεκριμένα ο παίκτης των γηπεδούχων, έκανε ένα σκληρό φάουλ πάνω στον διεθνή φόργουορντ και στη συνέχεια σήκωσε το χέρι του, προκειμένου να το παραδεχτεί.

Ο Περσίδης του ζήτησε τον λόγο και ο Γιάνκοβιτς εκνευρίστηκε περισσότερο, λέγοντάς του: «Θα σε φάω».

Τα «πνεύματα» ηρέμησαν με τους ψυχραιμότερους να χωρίζουν τους δύο παίκτες.