Σάκοτα: «Η Μάλαγα είναι το απόλυτο φαβορί για ολόκληρη τη διοργάνωση»!

Ο Ντράγκαν Σάκοτα πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει του Final-Four του BCL και τόνισε πως η Μάλαγα είναι το απόλυτο φαβορί για τη διοργάνωση.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα (07/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta) στο Final-Four του BCL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να πραγματοποιεί δηλώσεις και να αναφέρεται στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο τεχνικός της Ένωσης, είπε πως δεν δέχεται τον τίτλο του φαβορί για την ΑΕΚ και τόνισε πως η Μάλαγα έχει τις περισσότερες πιθανότητες και είναι το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Η προετοιμασία συνεχίζεται. Ασχολούμαστε προφανώς με το πρώτο ματς αυτή τη στιγμή, καθώς δεν γνωρίζει κανείς τον αντίπαλο του Σαββάτου. Σίγουρα, ο κάθε παίκτης, και όλοι εμείς, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την ομάδα με το καλύτερο δυνατό πρόσωπο. Από την άλλη, θέλω να πω, ότι δε δεχόμαστε τον τίτλο του φαβορί…

Όλος ο κόσμος γνωρίζει, ότι η Μάλαγα είναι «back to back» Πρωταθλήτρια του BCL και του Διηπειρωτικού, ενώ μαζί με το Σούπερ Καπ Ισπανίας και δύο Κύπελλα, έχει κατακτήσει 7 τρόπαια τα τελευταία 4 χρόνια, με τον ίδιο προπονητή. Μιλάμε, λοιπόν, για μια ομάδα που κατακτάει τρόπαια συνεχώς τα τελευταία χρόνια, άρα η Μάλαγα είναι το απόλυτο φαβορί για ολόκληρη τη διοργάνωση!

Από την άλλη, έχει ένα προπονητή που όλα αυτά τα χρόνια είναι μαζί τους. Έχει μαζέψει όλα τα τρόπαια. Συμμετέχει στο Final 4 του BCL για τρίτη φορά και είναι από τους πιο έμπειρους προπονητές που έχει η διοργάνωση. Η Μάλαγα έχει εννέα παίκτες που αγωνίζονταν εκεί και πέρσι, και οκτώ παίκτες άνω των 30 ετών. Όλα αυτά αποδεικνύουν (πάλι) το πόσο έμπειρη ομάδα είναι.

Επίσης, το Final 4 γίνεται σε ισπανικό έδαφος. Όσο και να θέλουμε τον κόσμο μας, που σίγουρα θα έρθει, πλεονέκτημα θα έχουν οι Ισπανοί. Όλα αυτά «μιλάνε» από μόνα τους.

Εμείς έχουμε τα δυνατά μας σημεία και προσπαθούμε να είμαστε διαβασμένοι, όμως συνήθως μας ρωτάνε ποιος είναι φαβορί και μερικές φορές, άλλο είναι αυτό που πιστεύουμε και άλλο αυτό που δείχνουν οι αριθμοί και τα στοιχεία».