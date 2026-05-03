Ο Πάτρικ Μπέβερλι είναι ο παίκτης που άφησε εκτός εξάδας ξένων ο Παντελής Μπούτσκος για το πρώτο ματς των Playoffs κόντρα στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην «PAOK Sports Arena» το Περιστέρι για το πρώτο ματς των φετινών Playoffs στην Stoiximan GBL, με τον τεχνικό της ομάδας να επιλέγει την εξάδα των ξένων.

Από αυτήν έμεινε εκτός ο Πάτρικ Μπέβερλι και αυτό λόγω ενοχλήσεων που έχει ο έμπειρος Αμερικανός πλέι μέικερ στην ποδοκνημική.

Έτσι λοιπόν η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν, Τόμας Ντίμσα, Κλίβελαντ Μέλβιν, Μπεν Μουρ και Κλίφορντ Ομορούγι.

Νοκ άουτ παραμένει φυσικά ο Νίκος Χουγκάζ, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.