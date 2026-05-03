Ανοίγει την Κυριακή (3/5, 16:00) η αυλαία των Playoffs στην Stoiximan GBL με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Περιστέρι στην «PAOK Sports Arena».

Μπορεί τις τελευταίες ημέρες το ενδιαφέρον να βρίσκεται στα Playoffs της Euroleague, αλλά... Playoffs έχουμε και στο εγχώριο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Στην «PAOK Sports Arena» θα ανοίξει η αυλαία της φετινής postseason με την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και Περιστερίου. Συγκεκριμένα ο «δικέφαλος» τερμάτισε στην 3η θέση της κανονικής περιόδου και θα αντιμετωπίσει με αβαντάζ έδρας τους «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» που βρέθηκαν αντίστοιχα στην 6η θέση.

«Ξεκινάμε μια νέα, πολύ απαιτητική φάση της σεζόν, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα όπως το Περιστέρι. Οφείλουμε να διαχειριστούμε σωστά τόσο τα συναισθήματα μας, όσο και την επιβάρυνση από το ευρωπαϊκό μας ταξίδι και να εμφανιστούμε στο παρκέ με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο ώστε να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς» σχολίασε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος ενόψει του Game 1 και λίγες ημέρες μετά την απώλεια του ευρωπαϊκού τροπαίου στο Μπιλμπάο.

«Προφανώς ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν, στο πρωτάθλημα, αλλά και στο FIBA Europe Cup, οπότε τους ξέρουμε καλά. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά ανυπομονούμε για την πρόκληση» ήταν το σχόλιο του Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν από πλευράς Περιστερίου.

Τζάμπολ στις 16:00 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

ΠΑΟΚ - Περιστέρι