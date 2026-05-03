Το όνομα του Νικ Καλάθη είναι ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν ενώ εμπλέκεται και το όνομα του Γουίλ Κλάιμπερν.

Στον ΠΑΟΚ προσπαθούν να...ανασυγκροτηθούν μετά την απώλεια του FIBA Europe Cup και την βαριά ήττα που υπέστησαν στον δεύτερο τελικό από την Μπιλμπάο.

Αν και προέχει να τελειώσει η φετινή σεζόν με τα playoffs στην Stoiximan GBL αρχής γενομένης από τη σειρά με το Περιστέρι. το βλέμμα είναι στραμμένο (και) στην επόμενη σεζόν καθώς αναμένεται να γίνουν πολλές αλλαγές.

Δεν είναι κρυφό ότι ο «δικέφαλος» έχει βγει ήδη στην αγορά προκειμένου να δυναμώσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το ρόστερ του ώστε ο Αντρέα Τρινκιέρι να έχει μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων με τη διαφαινόμενη συμμετοχή της ομάδας στο Eurocup.

Ο Νικ Καλάθης αποτελεί έναν βασικό στόχο του ΠΑΟΚ, τόσο επειδή θέλουν στον «δικέφαλο» να προσδώσουν την εμπειρία και τις παραστάσεις του 37χρονου γκαρντ, όσο και διότι θέλουν και ελληνικά διαβατήρια. Κάτι που ενδεχομένως να ανεβάσει το «κασέ» του Καλάθη. Προς το παρόν είναι νωρίς καθώς προέχει να ολοκληρωθεί η σεζόν και στη συνέχεια να κινηθούν οι όποιες διαδικασίες.

Είναι δεδομένο επίσης ότι θα ακουστούν και πολλά ακόμα πρωτοκλασάτα ονόματα από το πάνω ράφι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ένα από αυτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας είναι και ο Γουίλ Κλάιμπερν της Μπαρτσελόνα ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει τίποτε απολύτως που να δίνει βάση στα εν λόγω σενάρια.

Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί δυναμικά στο ευρωπαϊκό «παζάρι» αλλά προς το παρόν τα πάντα είναι «ρευστά» και θα ξεκαθαρίσουν μετά το τέλος των υποχρεώσεων της ομάδας.