Μπούτσκος: «Να εμφανιστούμε με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι στο PAOK Sports Arena, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του στα playoffs της Stoiximan GBL απέναντι στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων (3/5, 16:00, LIVE από το Gazzetta).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά, αφήνοντας πίσω την ήττα από την Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup και την απώλεια του τίτλου από τους Βάσκους.

Οι «ασπρόμαυροι» ρίχνουν πλέον όλο το βάρος στο πρωτάθλημα και ο Παντελής Μπούτσκος σχολίασε τις προσεχείς αναμετρήσεις με το Περιστέρι: «Ξεκινάμε μια νέα, πολύ απαιτητική φάση της σεζόν, απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα όπως το Περιστέρι. Οφείλουμε να διαχειριστούμε σωστά τόσο τα συναισθήματα μας, όσο και την επιβάρυνση από το ευρωπαϊκό μας ταξίδι και να εμφανιστούμε στο παρκέ με το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο ώστε να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς».

Το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση με έμφαση στην τακτική και την συμμετοχή όλων των παικτών.