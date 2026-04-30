Το όραμα είναι το πιο δυνατό καύσιμο και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει από το Μπιλμπάο για την ήττα του ΠΑΟΚ, που πόνεσε τον «ασπρόμαυρο» οργανισμό, όμως επ’ ουδενί αλλάζει το πλάνο για το μέλλον.

Το Μπιλμπάο θυμίζει πια το μότο «Εγκαταλείψτε κάθε ελπίδα, εσείς που εισέρχεστε» για τον ΠΑΟΚ, που έχασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από τον ίδιο αντίπαλο, την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Οι συνθήκες, θεωρητικά τουλάχιστον, ήταν υπέρ του, κουβαλώντας παράλληλα τον ενθουσιασμό, τη λαχτάρα, τις ελπίδες και τις μεγάλες προσδοκίες που δημιουργεί το νέο status στο ιδιοκτησιακό, νιώθοντας τη σιγουριά ότι η ανάμνηση των δύσκολων χρόνων τον έχει εγκαταλείψει. Σε κάθε περίπτωση, το φινάλε του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup βρήκε τους παίκτες του ΠΑΟΚ παγωμένους, σαν φιγούρες σε μια παλιά φωτογραφία.

Το μισογεμάτο ποτήρι θέλει τον «Δικέφαλο του Βορρά» να φτάνει σε ευρωπαϊκό τελικό για δεύτερη σερί χρονιά, έχοντας αποκλείσει νωρίτερα την τρίτη στην Ισπανία, Μούρθια, αναγνωρίζοντας ότι το μυστικό για την επιτυχία είναι η συνέπεια.

Το μισοάδειο ποτήρι θέλει τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να τελειώσει τη δουλειά, δείχνοντας εικόνα κατάρρευσης μετά την τρίτη περίοδο απέναντι στην Μπιλμπάο. Όπως και να ‘χει, η αυτολύπηση δεν του ταιριάζει. Ο Παντελής Μπούτσκος ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα μετά την ήττα από τους Βάσκους, εξηγώντας πως η νέα εποχή, με το πολύ μεγάλο όραμα που εμπνέει η νέα διοικητική δομή, ξεκινά με την παρουσία σε έναν τελικό.

Και πράγματι, το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι εκεί. Στη διαδικασία να διεκδικεί ευρωπαϊκό τίτλο για δύο συνεχόμενες σεζόν. Στο γεγονός ότι άπαντες πλέον αναγνωρίζουν πως έρχεται κάτι μεγάλο, που δεν θα συμβιβαστεί με ημίμετρα, αντάξιο του brand και των απαιτήσεων του κόσμου του συλλόγου.

Το όραμα είναι το πιο δυνατό καύσιμο και, στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, η ήττα στον τελικό από την Μπιλμπάο δεν αλλάζει στο ελάχιστο το πλάνο που έχει δρομολογηθεί. Σύμφωνοι, ούτε το τμήμα μπάσκετ κατάφερε να φέρει έναν τίτλο στα 100 χρόνια του συλλόγου. Πόσω μάλλον από τη στιγμή που φέτος έφτασε στον τελικό με αυτοπεποίθηση και δυναμική.

Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι ο νέος ΠΑΟΚ θα κάνει πίσω, ούτε θα το βάλει κάτω με την πρώτη αναποδιά. Πρόκειται για μια διαδρομή που μόλις έχει αρχίσει να χαράζεται, με στόχο να ανέβει επίπεδο και οι εμπειρίες αυτής της περιόδου λειτουργούν ως παρακαταθήκη και όχι ως βαρίδι. Σε αυτό το πλαίσιο, το ζητούμενο είναι η συνέπεια και η συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει μια ταυτότητα που θα αντέχει στον χρόνο και θα μετατρέπει τη συμμετοχή σε τελικούς σε στόχο.