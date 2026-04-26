Από το καλοκαίρι της αισιοδοξίας και της επένδυσης, στην απόλυτη απογοήτευση του υποβιβασμού. Ο Πανιώνιος πλήρωσε λάθη σχεδιασμού, αστάθεια και την αδυναμία να ανταποκριθεί σε δύο μέτωπα, βιώνοντας μία σεζόν που κατέληξε στην κατάρρευση με ξεκάθαρες αιτίες.

Υπάρχουν χρονιές που σε σημαδεύουν και υπάρχουν κι εκείνες που σε γονατίζουν. Η σεζόν 2025/26 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία για τον Πανιώνιο. Μία διαδρομή που ξεκίνησε με όνειρα, επένδυση και φιλοδοξίες, κατέληξε σε έναν υποβιβασμό που λίγοι μπορούσαν να φανταστούν όταν άρχισε το καλοκαίρι.

Ο Πανιώνιος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε σύλλογος. Είναι ένα από τα πιο βαριά brands του ελληνικού μπάσκετ, ένας οργανισμός που έχει μάθει να παράγει ταλέντο, να γεννά θρύλους και να κοιτάζει στα μάτια τους μεγάλους κι όμως, το απόγευμα του Σαββάτου (25/4), η ιστορία έγραψε μια δυσάρεστη σελίδα για την ομάδα που μετά την ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο, βίωσε τον υποβιβασμό. Το ρεκόρ 6-18 στη Stoiximan GBL και το εφιαλτικό 3-15 στο EuroCup σφράγισαν μια χρονιά που ξεκίνησε ως όνειρο και κατέληξε σε απόλυτο αποδιοργανωμένο χάος.

Το «στοίχημα» που χάθηκε στον πάγκο

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και στον Πανιώνιο η αρχή ήταν στραβή. Ο Θεόδωρος Μικρόπουλος, σε μια κίνηση αυτοκριτικής, παραδέχθηκε πως το καλοκαιρινό «στοίχημα» στον Λούκα Παβίτσεβιτς αποδείχθηκε λανθασμένο. Η επιλογή του έμπειρου Σέρβου προπονητή έγινε με γνώμονα την ασφάλεια, όμως η πραγματικότητα έδειξε έναν τεχνικό «εκτός κλίματος» σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Όταν ο Νέναντ Μάρκοβιτς, που είχε προταθεί από το καλοκαίρι, ήρθε τελικά για να «γυρίσει τον διακόπτη», το τρένο είχε ήδη εκτροχιαστεί. Οι ενδιάμεσες λύσεις και η έλευση του Ηλία Ζούρου πρόσθεσαν πίεση σε μια ομάδα που δεν είχε προλάβει να αποκτήσει ταυτότητα. Όπως είπε και ο ίδιος ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ: «Τα λάθη πληρώνονται. Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός».

Μια επένδυση 1.8 εκατομμυρίων χωρίς «πνεύμονα»

Η διοίκηση έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη τη φετινή σεζόν. Ένα μπάτζετ που άγγιξε το 1.8 εκατομμύριο ευρώ (μόνο το αγωνιστικό) είναι ποσό που σε άλλες συνθήκες θα βοηθούσε πολύ στον όλο σχεδιασμό. Όμως, τα χρήματα δεν παίζουν μπάσκετ αν δεν συνοδεύονται από σωστή στελέχωση. Ο Πανιώνιος βγήκε στην Ευρώπη χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος του EuroCup.

Με 14 συνεχόμενες ήττες στο ξεκίνημα και ένα πρόγραμμα «ανάλγητο» (Τετάρτη-Σάββατο), οι παίκτες λύγισαν. Η απουσία αθλητικότητας, οι τραυματισμοί-σοκ όπως του Μιχάλη Λούντζη, και οι συνεχείς προσθαφαιρέσεις (ήρθαν Τέιλορ, Τόμασον, Νικολαΐδης, Λέμον, Γόντικας έφυγαν ΝτεΣίλντς, Χαντς, Γουόλ, Πάπας) δημιούργησαν ένα σύνολο ξένων σωμάτων. Ο Μπράντον Τέιλορ μπορεί να ήταν πολύ αποδοτικός, αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, όταν η άμυνα είναι απούσα και το μέγεθος στην περιφέρεια ανύπαρκτο. Η ουσία είναι ότι παρά τις προθέσεις δεν υπήρξε σταθερότητα.

Η πίεση της εξέδρας

Ο κόσμος του Πανιωνίου δεν έλειψε, ήταν εκεί. Αλλά όσο τα αποτελέσματα δεν έρχονταν, η απογοήτευση μετατράπηκε σε πίεση. Οι επισκέψεις των «Πανθήρων» στο κλειστό της Γλυφάδας και η έντονη δυσαρέσκεια για την απόδοση και τη συμπεριφορά ορισμένων παικτών φόρτωσαν με άγχος τους ώμους των αθλητών. Παίκτες φυγαδεύονταν μετά από ήττες, ενώ το μήνυμα του κόσμου ήταν ξεκάθαρο εξαρχής.

«Ο κίνδυνος υποβιβασμού είναι υπαρκτός και πως η εικόνα της ομάδας δεν ταιριάζει ούτε με τις προσδοκίες, ούτε με την ιστορία του συλλόγου» και τελικά ο φόβος του υποβιβασμού πήρε... σάρκα και οστά.

Ο ρόλος του Φάνη Χριστοδούλου

Σε αυτές τις στιγμές, η παρουσία του Φάνη Χριστοδούλου έπρεπε να είναι ακόμα πιο καταλυτική με δεδομένο ότι είναι αδιαμφισβήτητα ένα «τοτέμ» της ιστορίας της ομάδας.. Ο «Μπέμπης» ανέλαβε GM, βγήκε μπροστά να μιλήσει στον κόσμο μαζί με τον αρχηγό Νίκο Γκίκα, όταν χρειάστηκε, αλλά η ανάγκη για ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά και το DNA του συλλόγου σε κάθε πόστο έγινε πιο επιτακτική από ποτέ.

Ο Πανιώνιος χρειάζεται τον Φάνη ενεργό, όχι ως σύμβολο, αλλά ως αρχιτέκτονα. Η απόφαση να μπει ο Φάνης Χριστοδούλου πιο ενεργά στο οργανωτικό κομμάτι ήταν κίνηση με συμβολισμό και ουσία, ίσως, όμως, ήρθε αργά. Ο Πανιώνιος σίγουρα χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους σαν τον Φάνη, να κουβαλούν την ιστορία και τον σεβασμό του κόμσου, αλλά και να μπορούν να λάβουν τις κρίσιμες αποφάσεις.

Οι δηλώσεις του Θεόδωρου Μικρόπουλου

Οι δηλώσεις Μικρόπουλου για το οικονομικό μοντέλο του ελληνικού μπάσκετ κρύβουν μια μεγάλη αλήθεια. Όταν μια ομάδα σαν τον Πανιώνιο επενδύει 1.8 εκατ. και παίρνει πίσω... ψίχουλα από τα τηλεοπτικά και όχι μόνο η «τρύπα» είναι τεράστια.

«Δεν είμαστε επαγγελματίες χασούρηδες, αλλά το κάνουμε γιατί αγαπάμε την ομάδα», τόνισε, ρίχνοντας στο τραπέζι την πρόταση για salary cap. Η αλήθεια είναι όμως ότι, παρά την οικονομική υπέρβαση, η διαχείριση της κρίσης παίζει κι αυτή τον ρόλο της στην όποια κατάληξη.

Η επόμενη μέρα

Ο υποβιβασμός είναι γεγονός, αλλά το «παράθυρο» της wild card παραμένει μισάνοιχτο. Με τις αλλαγές στο καταστατικό, αν κάποια ομάδα από την Elite League δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της GBL, ο Πανιώνιος θα μπορέσει να διεκδικήσει και πάλι την παρουσία του παίρνοντας τη wild card.

Όμως, το μάθημα πρέπει να γίνει πάθημα. Είτε στη μεγάλη κατηγορία, είτε στην Elite League, ο «Ιστορικός» οφείλει θέτει πρώτα απ' όλα τις κατάλληλες βάσεις. Ο υποβιβασμός πονάει, αλλά η εσωστρέφεια σκοτώνει. Ο κόσμος πρέπει να στηρίξει την ομάδα, όπως κάνει πάντα, η διοίκηση να συνεχίσει να δίνει το «παρών» και το DNA της μαχητικότητας της ομάδας θα παραμείνει ζωντανό.