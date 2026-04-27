Ο Τάσος Δίγκας αποχωρεί από την προεδρία της ΚΑΕ Ηρακλής μετά την ψηφοφορία στο Δ.Σ. του «γηραιού».

Με ψήφους 4-1 στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ Ηρακλής ο Τάσος Δίγκας οδηγείται εκτός προεδρικού θώκου! Μια ραγδαία εξέλιξη στον «γηραιό» σε διοικητικό επίπεδο το βράδυ της Δευτέρας (27/4) που αλλάζει τα δεδομένα στον σύλλογο.

Πλέον, με την αποχώρηση από την προεδρία του Δίγκα, έπειτα από την απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΕ θα αναζητηθεί πιθανότατα μια προσωρινή λύση, μέχρι να βρεθεί ο επόμενος που θα ηγηθεί διοικητικά της ομάδας.

Αρχικά, φαίνεται να επικρατεί η λύση της προσωρινής ανάληψης των καθηκόντων από τον Γιώργο Πανταζόπουλο μέχρι να οδηγηθεί από το μεταβατικό σχήμα ο Ηρακλής σ’ ένα νέο Δ.Σ.

Άλλωστε, σύντομα θα πρέπει να ασχοληθούν στον «γηραιό» και με το θέμα του προπονητή με τον Ζόραν Λούκιτς. Ακόμη, όλα είναι ρευστά και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.