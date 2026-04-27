Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα οδηγείται ο Ηρακλής με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Τάσο Δίγκα να εξετάζει σοβαρά την πιθανότατα αποχώρησης του από το διοικητικό σχήμα του «γηραιού».

Ο Ηρακλής πραγματοποίησε μια καλή σεζόν στη Stoiximan GBL, μετά την επιστροφή του στα «μεγάλα σαλόνια», αλλά φαίνεται πως μπαίνει σε μια φάση αλλαγών στο διοικητικό σχήμα, καθώς ο πρόεδρος της ΚΑΕ Τάσος Δίγκας και βασικός χρηματοδότης του «γηραιού» φέρεται να εξετάζει σοβαρά τη λύση της αποχώρησης του από τη διοίκηση!

Ένα γεγονός που θα φανεί τα επόμενα 24ωρα, οπότε και αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο, δεδομένου ότι μιλάμε για τον κύριο χρηματοδότη του συλλόγου, που έχει δαπανήσει πολλά χρήματα στην επιστροφή της ομάδας στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ.

Η εξέλιξη αυτή όπως είναι λογικό παρακολουθείται με αγωνία από τον κόσμο της ομάδας, καθώς εφόσον η φημολογία που έχει αναπτυχθεί επιβεβαιωθεί το επόμενο διάστημα, τότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η επόμενη ημέρα.

Ο ίδιος ο Τάσος Δίγκας κρατάει ακόμη κλειστά τα χαρτιά του και αναμένεται να τοποθετηθεί σύντομα για το θέμα της παρουσίας του ή όχι στο διοικητικό σχήμα, αλλά και το τι θα συμβεί από ‘δω και πέρα.

Κι όλα αυτά που αφορούν τη διοίκηση αφήνουν σε δεύτερη μοίρα το θέμα του προπονητή, με τις πιθανότητες παραμονής του Ζόραν Λούκιτς να είναι μοιρασμένες. Ο έμπειρος τεχνικός του Ηρακλή αναμένεται να συναντηθεί με τη διοίκηση και σύντομα να ξεκαθαρίσει το θέμα, καθώς θα πρέπει να προχωρήσει στη συνέχεια ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν.