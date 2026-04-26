Άρης: Επέστρεψε στην Α1 γυναικών!

Ο Άρης μετά από 9 χρόνια επιστρέφει στην Α1 γυναικών, μετά το «διπλό» μέσα στην Καβάλα με 56-66, κατέκτησε το πρωτάθλημα και εξασφάλισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Έπειτα από 9 χρόνια απουσίας από την Α1 γυναικών, ο Άρης επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία.

Κέρδισε με 66-56 τους Πάνθηρες Καβάλας στον 2ο τελικό του Β' Ομίλου της Α2 γυναικών και συνολικά με 4-0, κατέκτησε το πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας την άνοδο.

Για τον Άρη η Νάστου ξεχώρισε με 17 πόντους και η Ιγγλέζου με 14, ενώ για τους Πάνθηρες η Μπάουμαν με 17 πόντους.

Πάνθηρες Καβάλας – Άρης 56-66

Διαιτητές: Παπαγεωργίου-Καντζουρίδης-Χατζηκώστας
Δεκάλεπτα: 13-19, 29-37, 43-57, 56-66

Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Μπάουμαν 17, Γκομπετζισβίλι 7, Σταμπουλίδου 1, Σταματάκη 8(1), Μαραβέγια, Παναγιωτίδου 7(1), Πιπερίδου, Τσάντα 6(1), Βλάχου 4, Μοδέα 2, Τζημορώτα 4.
Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 8(1), Νάστου 17(2), Αδαμίδου, Μιχαηλίδου Κ. 10, Μιχαηλίδου Ε. 2, Σύρρα 8, Καρβουνιάδου 3(1), Διαμαντοπούλου 4, Ιγγλέζου 14(3).

@Photo credits: eok_basket.gr/ *Φωτογραφίες: Τάσος Πατσίδης
     

