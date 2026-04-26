Σιάο σε Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο και κόσμο: «Η στήριξή σας σημαίνει τα πάντα!»
Υπό το βλέμμα σπουδαίων προσωπικοτήτων αγωνίστηκε ο Άρης με τον Πανιώνιο στο Παλέ για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL με τη νίκη των Θεσσαλονικιών να οδηγεί στον υποβιβασμό των «κυανέρυθρων» στην Elite League.
Η αναμέτρηση. ωστόσο είχε ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και του Θανάση Αντετοκούνμπο και της μητέρας τους Βερόνικα. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο Παλέ μαζί με τον καλό τους φίλο και ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.
Ο τελευταίος μάλιστα μετά την εκρηκτική ατμόσφαιρα και την αποθεωτική υποδοχή στο Nick Gallis Hall έσπευσε να ευχαριστήσει τον κόσμο και την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τη στήριξη μέσω ανάρτησής του.
