Σιάο σε Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο και κόσμο: «Η στήριξή σας σημαίνει τα πάντα!»

Ο Ρίτσαρντ Σιάο ευχαρίστησε τόσο τον κόσμο του Άρη, όσο και τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο για τη στήριξη.

Υπό το βλέμμα σπουδαίων προσωπικοτήτων αγωνίστηκε ο Άρης με τον Πανιώνιο στο Παλέ για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL με τη νίκη των Θεσσαλονικιών να οδηγεί στον υποβιβασμό των «κυανέρυθρων» στην Elite League.

Η αναμέτρηση. ωστόσο είχε ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και του Θανάση Αντετοκούνμπο και της μητέρας τους Βερόνικα. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο Παλέ μαζί με τον καλό τους φίλο και ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο τελευταίος μάλιστα μετά την εκρηκτική ατμόσφαιρα και την αποθεωτική υποδοχή στο Nick Gallis Hall έσπευσε να ευχαριστήσει τον κόσμο και την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τη στήριξη μέσω ανάρτησής του.