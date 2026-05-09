Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει άμεσα τις εργασίες για τη δημιουργία του νέου αθλητικού κέντρου στην Πυλαία από τη διοίκηση του Τέλη Μυστακίδη - Φωτορεπορτάζ από την έκταση.

Μια ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ σε έκταση 8.000 τ.μ. στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, μέσα από ένα εκτενές φωτορεπορτάζ αποτυπώνεται η έκταση, όπου θα «χτιστεί» η ομάδα του «δικεφάλου» τη νέα σεζόν, ενώ ήδη γίνεται λόγος για κλεισμένη συμφωνία με τον σπουδαίο Αμερικανό σκόρερ Μάρκους Φόστερ.

Πρόκειται για μια μεγάλη έκταση στην περιοχή της Πυλαίας, όπου ο μεγαλομέτοχος Αριστοτέλης Μυστακίδης θα δημιουργήσει μια υπερσύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, για να μπορούν να δουλέψουν ο Αντρέα Τρινκιέρι με τους συνεργάτες του και τους παίκτες.

Το νέο αθλητικό συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ και να υποστηρίξει το αγωνιστικό και αναπτυξιακό πλάνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το Φθινόπωρο του 2026. Ουσιαστικά, μέσα στο επόμενο εξάμηνο ο ΠΑΟΚ θα έχει στη διάθεση του ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο στο οποίο οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν: Δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, Χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, Σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, Αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων, Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων, Ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης.

Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και αποτυπώνει το πλάνο αυτό τη φιλοσοφία που διέπει τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος θέλει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.

Οι φωτογραφίες από την έκταση στην Πυλαία:

