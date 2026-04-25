Ημίχρονο πάνω από 30 λεπτά στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Ο λόγος της καθυστέρησης
Πρωτοφανή καθυστέρηση στην έναρξη του δευτέρου ημίχρονου είχε το ματς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena (πάνω από 30 λεπτά), αλλά και σε πολλά άλλα ματς.
Ο λόγος που έγινε αυτό είναι πως το ματς του Άρη με τον Πανιώνιο στο Nick Galis Hall (με παρουσία Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη) άργησε να φτάσει στο ημίχρονο και έτσι όλα τα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων θα έπρεπε να ξεκινήσουν ταυτόχρονα.
Άλλωστε υπάρχουν πολλά να κρίνονται την τελευταία αγωνιστική, από τις ομάδες που θα υποβιβαστούν μέχρι και την τελική κατάταξη όλων των ομάδων.
