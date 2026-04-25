Γκάλης και Χριστοδούλου στο «Αλεξάνδρειο»: «Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ»

Ο Άρης φιλοξενεί τον Πανιώνιο στο «Αλεξάνδρειο» με τον Νίκο Γκάλη και τον Φάνη Χριστοδούλου να πραγματοποιούν κοινές δηλώσεις λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα οι δύο «θρύλοι» του ελληνικού μπάσκετ βρέθηκαν ξανά στο Παλέ και μίλησαν με τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον.

«Τι μόνο εικόνες; Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια τόσο καιρό. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε πιστεύω από εμάς. Πήραν ώθηση τα παιδιά. Ο Φάνης είναι από τα καλύτερα παιδιά τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά. Δεν ξεχνάω τις ωραίες στιγμές που περάσαμε μαζί», είπε ο Νίκος Γκάλης.

«Τι να πω για τον Νίκο; Μιλάμε με τον Νίκο. Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά χρόνια της ζωής μας στην Εθνική ομάδα, είναι αξέχαστα. Όποτε τον βλέπω χαίρομαι. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του», πρόσθεσε ο Φάνης Χριστοδούλου.