Απίστευτη ατυχία για τον Ταϊρι Άπλμπι ο οποίος στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, τραυματίστηκε στον αστράγαλό του, πατώντας πάνω στο πόδι του διαιτητή.

Ο Ταϊρι Άπλμπι στάθηκε τρομερά άτυχος στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, καθώς τραυματίστηκε, πατώντας πάνω στο πόδι του διαιτητή.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ της νησιώτικης ομάδας σε ανυποψίαστη φάση πάτησε πάνω στο πόδι του διαιτητή με αποτέλεσμα να γυρίσει τον αριστερό του αστράγαλο.

Ο Άπλμπι αποχώρησε υποβασταζόμενος με σύσσωμο το «Telekom Center» να χειροκροτεί τον παίκτη της Μυκόνου.