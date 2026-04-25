Παναθηναϊκός - Μύκονος: Η 12άδα των «πράσινων» με τη σκέψη στη... Βαλένθια
Με έξι παιχνίδια ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL το Σάββατο 25/4. O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μύκονο, στις 16:00 στο Telekom Center Athens ανοίγοντας την αυλαία.
Όπως έκανε γνωστό η «πράσινη» ΚΑΕ, οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ θα μείνουν εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού εν όψει του αγώνα, ενώ αντίθετα στην αποστολή του τριφυλλιού αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του Εργκίν Άταμαν.
Τέλος, εκτός δωδεκάδας θα μείνει ο Κώστας Σλούκας περισσότερο για λογους συντήρησης.
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Λεσόρ, Μήτογλου, Γκριγκόνις, Κουζέλογλου
