Δείτε τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Μύκονο στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με έξι παιχνίδια ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL το Σάββατο 25/4. O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μύκονο, στις 16:00 στο Telekom Center Athens ανοίγοντας την αυλαία.

Όπως έκανε γνωστό η «πράσινη» ΚΑΕ, οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ θα μείνουν εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού εν όψει του αγώνα, ενώ αντίθετα στην αποστολή του τριφυλλιού αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του Εργκίν Άταμαν.

Τέλος, εκτός δωδεκάδας θα μείνει ο Κώστας Σλούκας περισσότερο για λογους συντήρησης.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Λεσόρ, Μήτογλου, Γκριγκόνις, Κουζέλογλου