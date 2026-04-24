AEK: Ο Ανγκόλα στην προπόνηση της Ένωσης, τα... είπε με Σάκοτα
Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το ματς του Σαββάτου (18:15) κόντρα στον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL, ενώ έχει μπροστά της και την πρόκληση του Final Four του BCL, 7-9 Μάη στη Μπανταλόνα.
Ο Μπράιαν Ανγκόλα βρέθηκε στη SUNEL Arena και είδε από κοντά την προπόνηση της Βασίλισσας, ενώ είχε την ευκαιρία να τα... πει με τον Ντράγκαν Σάκοτα.
Ο γκαρντ της Βιλερμπάν είχε αγωνιστεί στην Ένωση της σεζόν 2021-22 και θυμήθηκε τα παλιά, κάνοντας την επίσκεψη του στο γήπεδο της πρώην ομάδας του, τη SUNEL Arena, το οποίο πλέον έχει και Cube που έκανε... ντεμπούτο στο Game 1 κόντρα στη Μπανταλόνα.
