Ο Μπράιαν Ανγκόλα που έπαιξε στην ΑΕΚ στο παρελθόν, είχε την ευκαιρία να βρεθεί στην προπόνηση της ομάδας και να τα... πει με τον Σάκοτα.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το ματς του Σαββάτου (18:15) κόντρα στον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL, ενώ έχει μπροστά της και την πρόκληση του Final Four του BCL, 7-9 Μάη στη Μπανταλόνα.

Ο Μπράιαν Ανγκόλα βρέθηκε στη SUNEL Arena και είδε από κοντά την προπόνηση της Βασίλισσας, ενώ είχε την ευκαιρία να τα... πει με τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο γκαρντ της Βιλερμπάν είχε αγωνιστεί στην Ένωση της σεζόν 2021-22 και θυμήθηκε τα παλιά, κάνοντας την επίσκεψη του στο γήπεδο της πρώην ομάδας του, τη SUNEL Arena, το οποίο πλέον έχει και Cube που έκανε... ντεμπούτο στο Game 1 κόντρα στη Μπανταλόνα.