ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ειλικρινή συλλυπητήρια προς τον Ιβάν Σαββίδη για την απώλεια του αγαπημένου του αδερφού, Παύλου»
Πένθος για ακόμα μία φορά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.
Ο μεγαλύτερος αδελφός του Ιβάν Σαββίδη, Παύλος, έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 72 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους και όλο τον οργανισμό της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έστειλα τα συλληπητήρια της στην οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη γράφοντας: «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ.Ιβάν Σαββίδη, για την απώλεια του αγαπημένου του αδερφού Παύλου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.»
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο της @PAOK_FC κ.Ιβάν Σαββίδη, για την απώλεια του αγαπημένου του αδερφού Παύλου.— PAOK BC (@PAOKbasketball) April 22, 2026
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
