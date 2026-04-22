Πένθος στον ΠΑΟΚ: «Έφυγε» ο αδελφός του Ιβάν Σαββίδη, Παύλος

Νέο πλήγμα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, με την απώλεια του μεγαλύτερου αδελφού του Ιβάν Σαββίδη, Παύλου.

Πένθος για ακόμα μία φορά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, η οποία δεν έχει σταματήσει να δέχεται χτυπήματα τους τελευταίους μήνες. Αυτή τη φορά, η δυσάρεστη είδηση αφορά τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιβάν Σαββίδη, Παύλο, ο οποίος έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 72 ετών.

Η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη και αυτός ήταν ο λόγος της ξαφνικής παρουσίας του διοικητικού ηγέτη του «δικεφάλου» στην Θεσσαλονίκη από χθες.

Θυμίζουμε πως στον ΠΑΟΚ ήδη μετράνε την τραγωδία στην Ρουμανία με τους φιλάθλους της ομάδας, αλλά και το περιστατικό με την δολοφονία του Κλεομένη.

