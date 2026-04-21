Ο Άρης έχει δύο ευκαιρίες για να «κλειδώσει» την 5η θέση και η πρώτη βρίσκεται στον εξ’ αναβολής εκτός έδρας αγώνα (22/04, 18:00) με το Περιστέρι.

Εφόσον οι «κίτρινοι» επικρατήσουν του Περιστερίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» αυτομάτως θα «κλειδώσουν» την 5η θέση στην κανονική διάρκεια της GBL Basket League. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και με ήττα έως και με διαφορά πέντε πόντων αλλά προϋποθέτει νίκη επί του Πανιωνίου το ερχόμενο Σάββατο (25/4) στο Nick Galis Hall στο παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί παρουσία των Ρίτσαρντ Σιάο, Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο.

Ενόψει της αυριανής (22/4) αναμέτρησης, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν υπολογίζει τον Ντανίλο Άντζουσιτς ο οποίος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στη μέση και καθώς παρέμεινε εκτός προγράμματος, δεν ταξίδεψε στην Αθήνα. «Το Περιστέρι είναι ένα συμπαγές σύνολο, με κατεύθυνση σε άμυνα και επίθεση και επικίνδυνο για κάθε αντίπαλο. Εμείς δίνουμε τον τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας αγώνα, σε διάστημα οκτώ ημερών. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε μεγάλα αποθέματα ενέργειας, ειδικά στον αμυντικό τομέα, ώστε να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι. Σ’ αυτό, καθοριστικοί παράγοντες θα αποδειχτούν ο έλεγχος των ριμπάουντ και η αποφυγή των λαθών, ώστε να μη δώσουμε τρανζίσιον παιχνίδι στον αντίπαλο», είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Χασανίδης, συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.