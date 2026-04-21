Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο καθώς επίσης και οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο θα βρεθούν στο Nick Galis Hall το Σάββατο (23/4) στον αγώνα με τον Πανιώνιο.

Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσαν με άδοξο τρόπο τη φετινή χρονιά με τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τα Playoff του ΝΒΑ και αναμένονται στην Ελλάδα. Μάλιστα, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Άρης, το Σάββατο (25/3) τα δύο αδέρφια θα είναι στο Nick Galis Hall και θα παρακολουθήσουν δια ζώσης την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πανιώνιο – την τελευταία στην κανονική διάρκεια της GBL Basket League. Μαζί τους θα είναι και ο ιδιοκτήτης του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.

Αναμφίβολα, η επιστροφή του τελευταίου στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται να οδηγήσει σε νέες συναντήσεις με φόντο την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και τον γενικότερο σχεδιασμό του club. Είτε αυτό αφορά το αγωνιστικό κομμάτι είτε το γηπεδικό καθώς στις τελευταίες ημέρες οι «κίτρινοι» έχουν εστιάσει στα έργα αναβάθμισης αλλά και αύξησης της χωρητικότητας του Nick Galis Hall.