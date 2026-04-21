Ο σέντερ του Περιστερίου Δημήτρης Κακλαμανάκης αναφέρεται στον εξ αναβολής αγώνα με τον Άρη (22/4, 18:00, ERTSPORTS1) για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αντιμέτωπο με τον Άρη θα βρεθεί την Τετάρτη (22/4, 18:00, ERTSPORTS1) το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο εξ αναβολής παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, στον τελευταίο αγώνα για τη regular season πριν την έναρξη των playoffs!

Με ρεκόρ 13-10 οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο του Άρη αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της αναμέτρησης, με «όπλο» τον κόσμο τους.

«Είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και θέλουμε να παρουσιαστούμε σοβαροί και αποφασισμένοι, ώστε να κλείσουμε με μια σημαντική νίκη τη regular season» δήλωσε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης για την συνάντηση με τον Άρη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον κόσμο λέγοντας πως «στην προσπάθεια μας αυτή θα χρειαστούμε την παρουσία και την στήριξη των φιλάθλων μας, που μας δίνουν δύναμη και ώθηση για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Τα εισιτήρια με τον Άρη

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον εξ αναβολής αγώνα της Τετάρτης (22/4, 18:00, ERTSPORTS1) με τον Άρη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL γίνεται από τα εκδοτήρια του γηπέδου την Τρίτη (21/4) από τις 16:00 έως τις 19:00 και την Τετάρτη (22/4) από τις 16:30 έως την έναρξη του αγώνα.

Για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα γίνεται ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet.

